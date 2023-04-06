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Грызня 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грызня
Киноафиша Сериалы Грызня Сезоны Сезон 1

Beef 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грызня»

В 1 сезоне сериала «Грызня» события разворачиваются в современном шумном мегаполисе, где, не зная о существовании друг друга, спокойно живут два человека. Дэнни Чо – строительный подрядчик, безуспешно пытающийся найти для своей фирмы новый проект. А Эми Лау – успешная женщина-предприниматель, поглощенная расчетами и контрактами. Однажды, спеша по своим делам, эти двое сталкиваются на дороге, разбивая машины. Конечно же, авария приводит к серьезному конфликту, ведь каждый считает виновником происшествия другого. Вместо того чтобы мирно разойтись, герои начинают настоящую тяжбу, не замечая, как случайный инцидент в корне меняет их жизни.

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Список серий сериала Грызня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Птицы не поют, а кричат от боли The Birds Don't Sing, They Screech in Pain
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2023
Восторг от того, что ты живешь The Rapture of Being Alive
Сезон 1 Серия 2
6 апреля 2023
Во мне живет крик I Am Inhabited By A Cry
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2023
Только не все одновременно Just Not All At The Same Time
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2023
Такие тайные внутренние существа Such Inward Secret Creatures
Сезон 1 Серия 5
6 апреля 2023
Мы рисуем магический круг We Draw A Magic Circle
Сезон 1 Серия 6
6 апреля 2023
Я — клетка I Am A Cage
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2023
Трагедия первого выбора The Drama Of Original Choice
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2023
Великий мастер The Great Fabricator
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2023
Фигуры света Figures Of Light
Сезон 1 Серия 10
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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