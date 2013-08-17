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Право на любовь 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Право на любовь
Киноафиша Сериалы Право на любовь Сезоны Сезон 1

Право на любовь 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Право на любовь»

Лена – молодая, красивая бизнес-леди, главный редактор модного журнала. Десять лет назад любимый мужчина, художник Арсений, бросил ее ради автогонщицы Ники. И с тех пор Лена, стиснув зубы, строит карьеру, мучает стервозным характером подчиненных и надеется на то, что Арсений к ней вернется. Подруга тщетно уговаривает Лену обратить внимание на других мужчин, ведь ее ожидание явно затянулось: в жизни Арсения женщины меняют друг друга, а Лена остается другом. Когда кажется, что выхода уже нет, в жизни героини происходит странный поворот: она узнает, что разлучница Ника погибла. У нее осталась маленькая дочка – ребенок ни о чем не подозревающего Арсения. Лена проникается сочувствием к девочке и, понимая, что ребенок в новой семье Арсения будет лишним, решает удочерить дочь любимого мужчины.

Рейтинг сериала

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4.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Право на любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
17 августа 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 августа 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 августа 2013
График выхода всех сериалов
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