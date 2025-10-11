«Последний рубеж»: Рецензия Киноафиши

Самолет, полный опасных преступников, терпит крушение в лесах Аляски неподалеку от небольшого сельского городишки. Между двумя десятками выживших, готовых пойти на все, чтобы вновь не угодить в тюрьму, и мирными жителями лишь один рубеж — маршал Фрэнк Ремник. Пока главный герой оценивает ситуацию и дает указы подчиненным, в его шею уже дышит агентка ЦРУ Сидни Скофилд. Той плевать на благополучие местных и поимку сбежавших, ее интересует лишь заключенный Хэвлок — суперагент, обладающий важнейшей для Управления информацией.

Информации оказывается слишком много: государственные игры, личные драмы, галерея невнятных персонажей второго плана. Со временем происходящее обретет смысл, но удовлетворенно выдохнуть не получится. Сценаристы сразу подкинут новый поворот, перечеркивающий увиденное ранее. В погоне за хитровыкрученным сюжетом «Последний рубеж» становится перегруженным настолько, что даже проблески мотивации героев в итоге теряют смысл.

Повышает общее впечатление выбор места действия. Заснеженный и словно бескрайний городок Аляски, чьи границы неосязаемы из-за раскидистых елей и вечно сумеречного горизонта. Дневной свет длится совсем недолго и потому расследование активно продолжается даже в кромешной тьме. Качественное изображение «яблочников» и отражение от снега позволяют не напрягать глаза, как это часто бывает в других «темных» сериалах.

Среди этих довольно уникальных для американского сериала сугробов главные герои существуют в избитом тропе напарников поневоле. Девушка из ЦРУ (Хейли Беннетт) кажется маршалу лишь помехой, скрывающей важную информацию. Он для нее — сельский простак, которого можно обвести вокруг пальца и использовать в своих интересах. Одна невероятная ситуация сменяет другую и вот они уже готовы делиться друг с другом самыми сокровенными тайнами. Химию между актерами сложно назвать образцовой, но они сносно существуют в одном пространстве.

Создатели хотели снять сериал в духе классики боевиков 90-х: «Воздушная тюрьма» с Николасом Кейджем и «Беглец» с Харрисоном Фордом. Искать глубокие идеи в этих источниках вдохновения — пустая трата времени. Это классическое «папино кино» со сломленным душевно, но сильным физически и интеллектуально мужчиной, который бросается на амбразуру за близких и не прочь помахать кулаками. Конспирологический сюжет о предательствах на разных уровнях служит лишь оболочкой для захватывающей беготни главного героя по кадру. «Последний рубеж» добивается жанрового попадания, делая ставку на экшен.

Джейсон Кларк летает на вертолетах, мчится по вагонам и катается на снегоходах и конях, участвуя в боях и стрельбищах. В духе старой школы и бездонного бюджета Apple TV+ сериал щедро разбрасывается локациями и взрывающейся техникой, но отчего-то экономит на художниках по спецэффектам: динамика на словах завораживает, а на экране не всегда выглядит убедительно. Но даже это не столь фатально сказывается на восприятии экшена, как раздутый хронометраж. Целых десять эпизодов по часу требуют еще больше безумных поворотов и нарастающего драматизма, постепенно вытесняющих развлекательную составляющую, ради которой и создаются подобные проекты.