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The Last Frontier 2025, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы The Last Frontier Сезоны Сезон 1

The Last Frontier
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «The Last Frontier»

В 1 сезоне сериала The Last Frontier Фрэнк Ремник работает в суровой пустыне Аляски, в его юрисдикцию входит заботиться о безопасности приближенных городов. Жизнь главного героя раз и навсегда меняется после авиакатастрофы неподалеку от мест, где он работает. После падения транспортного самолета в далекой пустыне несколько десятков агрессивных осужденных оказываются на свободе. Фрэнк клятвенно пообещал себе защитить город. Спустя некоторое время у него возникают подозрения, что крушение не было случайным. Оно являлось лишь первым шагом хорошо продуманного плана с международными политическими последствиями.

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График выхода новых серий The Last Frontier 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2025
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2025
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2025
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2025
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2025
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2025
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2025
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2025
Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2025
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2025
График выхода всех сериалов
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