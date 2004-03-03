В мире тысячи больниц, но ни одна из них даже отдаленно не похожа на жутковатый Королевский госпиталь. Когда-то на его месте была мельница, в которой во время страшного пожара погибли дети. Та же участь постигла выстроенную на ее руинах лечебницу, где безумный доктор истязал своих пациентов. Ныне здесь стоит современное медицинское учреждение, но, похоже, к злосчастному госпиталю перешла дурная наследственность предшественников. Пугающие события и паранормальные феномены держат его персонал в постоянном ужасе. Врачи, медсестры и пациенты оказываются в эпицентре битвы могучих потусторонних сил, чье равновесие, сами того не ведая, они все время нарушают, что приводит к непредсказуемым последствиям...