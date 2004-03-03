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Постер сериала Королевский госпиталь
Постер сериала Королевский госпиталь
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Королевский госпиталь

Королевский госпиталь (2004 - 2004)

Kingdom Hospital 18+
Год выпуска 2004
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 9 часов 19 минут

О чем сериал

В мире тысячи больниц, но ни одна из них даже отдаленно не похожа на жутковатый Королевский госпиталь. Когда-то на его месте была мельница, в которой во время страшного пожара погибли дети. Та же участь постигла выстроенную на ее руинах лечебницу, где безумный доктор истязал своих пациентов. Ныне здесь стоит современное медицинское учреждение, но, похоже, к злосчастному госпиталю перешла дурная наследственность предшественников. Пугающие события и паранормальные феномены держат его персонал в постоянном ужасе. Врачи, медсестры и пациенты оказываются в эпицентре битвы могучих потусторонних сил, чье равновесие, сами того не ведая, они все время нарушают, что приводит к непредсказуемым последствиям...

Королевский госпиталь - трейлер первого сезона
Королевский госпиталь  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Кинг
Стивен Кинг
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эндрю МакКарти
Эндрю МакКарти Dr. Hook
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон Dr. Stegman
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс Otto
Кетт Тертон Paul Morlock
Дайэн Лэдд Sally Druse
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Сезоны
Королевский госпиталь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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