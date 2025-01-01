Paul Есть старая женщина, старая надоедливая женщина. Если она зайдёт сюда и попытается поговорить с твоим соседом, прихлопни её.

Rolf Почему?

Paul Не важно, просто сделай это.

Rolf Я не уверен, что смогу, я...

Paul Сможешь, не сомневайся. Знаешь, что самое красивое? Никто даже не спросит у тебя, почему ты это сделал, ты ж жуткий.

Rolf Вот почему я к тебе и пришёл, да? Потому что я псих?