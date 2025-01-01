Меню
Цитаты из сериала Королевский госпиталь

Dr. Egas Gottreich Здесь хранят то, что было прежде. Боль и страдания из давних времён. До и после, слёзы и смех. После приходит перед, перед приходит после. Прошлое и будущее, а затем — настоящее. Нагие и мёртвые, молодые и старые. Их истории заканчиваются здесь, их сказания не рассказаны. Здесь болезнь и смерть Оставили свои страницы. Написанные кровью на все века. Когда-нибудь, ваша история тоже будет здесь.
Narrator Время — это способ природы держать все события в определённой очереди.
Antubis Ты мне одолжение, я тебе одолжение.
Blondie Откуда мне это знать? Я просто собака.
Питер Рикман [к д-ру Хуку] У тебя ширинка расстёгнута. Кто тебе дал лицензию продавать хот-доги, солнечный Джим?
Sally Druse Я не уверена, что это было, это выглядело как, как огромный фен для волос...
Otto Это похоже на Машину Мечты доктора Массингейла. МЭГ она её называет, не имею понятия, что это значит...
Sally Druse Отведи меня туда!
Otto Я...? Ну, я как бы на дежурстве.
Sally Druse Отто!... Ты спал.
Otto [скромно] Да, но...
Sally Druse Бобби проследит за твоими экранами. Покажи мне эту МЭГ-машину СЕЙЧАС.
Paul Позвоните врачу, позвоните медсестре, этот парень чокнутый и становится всё хуже.
Christa Мы в проблемах?
Abel Lyon Он может забыть, что был пьяным.
Christa А может и не забыть.
Abel Lyon Может и не забыть.
Paul Не лезь, Коротышка, не вмешивайся! Это мой совет. Она не единственная, у кого есть звоночек!
Peter Rickman Кто ты?
Mary Jensen Меня зовут Мэри.
Peter Rickman Почему ты так грустна?
Mary Jensen Я потеряла свою куклу.
Peter Rickman Это всё?
Mary Jensen Мне страшно.
Peter Rickman Кого ты боишься, милая?
Mary Jensen [увидев Пола] Его!
Доктор Стегман Вы знаете, сколько раз миссис Дрюс была госпитализирована? 14 раз за последние два года, и это только в этом госпитале!
Доктор Джесси Джеймс Ужасно быть больным.
Mary Jensen Помоги мне!
Peter Rickman Как?
Mary Jensen Пусть Антубис поможет тебе!
Dr. Hook [Доктор Хук дразнит Элмера из-за шутки с головой трупа] Привет, Элмер. В последнее время голову терял? Кому-нибудь голову отдал?
Dr. Elmer Traff Не уверен, что понимаю.
Dr. Hook Ну, вот тебе маленькое предупреждение, мне нужна копия одного отчета по анестезиологии
Dr. Elmer Traff Я не могу противостоять Стегману, половина его марbles потерялась с тех пор, как он сюда пришел!
Dr. Hook Тогда я передам голову Хейвенсу. С очками.
Peter Rickman [Питер подслушал разговор о мощном землетрясении, которое накроет больницу] Он прав?
Mary Jensen Да. Когда я снова позвоню в свой колокол, это будет не только для одного или двух; это будет для сотен.
Пол Доктор Готтрайх? Вы забываете? Стерильная техника?
Доктор Эгас Готтрайх Микробы и все такое? Кто вас кормит этой ерундой?
Sally Druse Держись в рамках, Отто.
Отто [смотрит на свои руки и странно плачет] Что со мной происходит?
Генри Хейвенс С тобой всё в порядке, Отто?
Отто [вдруг выглядит очень счастливым] ... Я вижу каждое лицо...
[смотрит на Лону с удивлением и восхищением]
Отто Твоё лицо... Я вижу твоё лицо!... Ты прекрасна.
Доктор Лона Массингейл [выглядит озадаченным, но благодарным] Спасибо тебе, Отто!
[Блонди неожиданно лает откуда-то из морга, торопясь к группе]
Отто [ОЧЕНЬ РАДИСТО] Блонди!
[снова расплачивается]
Отто Ты тоже прекрасен, Блонди!
Блонди Полегче, парень. Не заводись...
Генри Хейвенс Отто, сколько ты видишь?
[Генри показывает шесть пальцев]
Отто Три на одной руке... три на другой!
[начинает радостно хохотать]
Отто Я... Я не мог видеть двадцать пять лет, а доктор сказал, что через семь лет я ослепну, что мне придётся уйти с... а теперь я МОГУ ВИДЕТЬ!
Mary Jensen [о Антубисе] Ему больно... и он убивает... и ему нравится, когда его чешут за ушами!
Доктор Стегман [в ярости] В ПАРКИНГЕ трещина!
Джонни Б. Гуд [с притворным шоком] Эй, у меня тоже одна из таких... в заднице!
Отто Привет, Абель... привет, Криста... Я должен забрать вас сейчас...
Криста [в унисон с Абелем] В комнату мечты? Мисс Друз хочет нас, она хочет нас!
[оба Абель и Криста хихикают и обмениваются взглядами]
Отто [Смотрит с удивлением] Как ты это узнал?
Абель Лион [в унисон с Кристой] Забери нас, забери нас!
[они обе держат руки Отто, пока он ведёт их к лифтам]
Олд [Олд начинает неподвижно шокироваться, когда замечает Антуиса, гигантского муравьеда с острыми зубами, стоящего в дверях] ... святая Мария, мать божья...
Доктор Бренда Абельсон [хихикает скандально] Ой, я всегда мечтала устроить беспредел в такси!
[водитель лимузина бросает на нее презирающий взгляд, но продолжает ехать]
Otto [звучит недовольно] Похоже, доктор Стегман припарковал свой Ягуар прямо на вертолетной площадке
[улыбается коварно, придумывая ложь]
Otto Итак, через пятнадцать минут к нам на вертолете поступает пациент с травмой, множественными stab ранениями... так что машину нужно эвакуировать немедленно, ты понимаешь?
Доктор Джесси Джеймс О нет, у нас не puede быть маленьких мышиных наркоманов, бегущих в волю!
Sally Druse Палки и камни... молодой человек, у вас молния расстегнута.
Otto [Отто смотрит на монитор безопасности и восклицает от удивления, когда видит Мэри Дженсен на экране] ... Здесь кто-то есть? Девочка?
Dr. Hook [Вдруг вбегает доктор Хук и пугает его] Смотреть на девочек — это утомительное занятие, Отто. Я принес тебе это.
[Хук поднимает банку с газировкой]
Otto [звучит раздраженно] ... Ты меня чертовски напугал. Ты не видел Блондинку?
Dr. Hook Нет.
Otto [в замешательстве] ... Ну, ты не видел маленькую девочку? Она бродит по коридорам, и доктор Джеймс будет очень злиться из-за этого!
Dr. Hook [смеясь] Я НИКОГДА не видел доктора Джеймса злым.
Otto [раздосадовано, обнаружив Блонди, крадущуюся в операционную] Вот ты где! Ты хочешь, чтобы я потерял работу? Ты хочешь потерять свою ЖИЗНЬ?
Blondie Что я хочу, так это стейк из Ти-бона, мой друг.
Bobby Druse [Бобби роняет миску с пастой и соусом на пол рядом со столом охраны Отто] О, мать твою за ногу!... О, Отто, прости!
Otto Не переживай...
[Отто расстёгивает поводок у Блонди и позволяет собаке съесть всю пасту]
[Стиг только что узнал, что его машину повредили]
Доктор Стегман За это будут последствия! Последствия!
Dr. Stegman Мейнская деревенщина!
Paul Проблема, но не неприступная.
Paul Знаешь, иногда парню просто нужно поджечь этот мир, эй, Рольф. Интересно, есть ли тут бутылка спирта и спичка?
Paul Радуйся, Мария, полна недостоинства. Господь тебя покинул.
Paul Трагическая авария. Страдает ужасно. Поэтому я поступил гуманно и помог ему уснуть.
Paul Куда эта маленькая сука пропала? Я был прямо за ней... Значит, она забрала его с собой, как мило. Если ты убьешь его сейчас, он останется между ними, как и она. Может быть, весело. Берися за дело. Тереби два палки вместе, если надо, или просто заливай ему в глотку.
Paul Есть старая женщина, старая надоедливая женщина. Если она зайдёт сюда и попытается поговорить с твоим соседом, прихлопни её.
Rolf Почему?
Paul Не важно, просто сделай это.
Rolf Я не уверен, что смогу, я...
Paul Сможешь, не сомневайся. Знаешь, что самое красивое? Никто даже не спросит у тебя, почему ты это сделал, ты ж жуткий.
Rolf Вот почему я к тебе и пришёл, да? Потому что я псих?
Paul Ты на самом деле в это веришь?
Paul Как скажешь, хряк, умри медленно и мучительно.
Paul Теперь ты моя, ненадолго. Ты вся моя.
Paul Как тебе это, блохастик.
Салли Друс Пожалуйста, доктор Стегман, эта женщина готовится что-то сделать...
Доктор Стегман [перебивая ее] Oh, готовится что-то сделать, как интересно. А что это может быть?
Dr. Stegman [Стерман видит Салли Дрюс, блуждающую по коридорам больницы, когда ей сказали не выходить] Медсестра, остановите эту женщину! Отведите её в отолорингологию и проверьте слух, затем ограничьте её постельным режимом с медленной капельницей.
Sally Druse Почему отолорингология? Почему мои уши?
Dr. Stegman [медсестре] С её слухом что-то ужасно не так, смотрите внимательно.
Dr. Stegman [крича] Иди в свою комнату! Лежи в постели, госпожа Мюнхгаузен! Понимаете? Я постоянно это повторяю, и каждый раз, как я оборачиваюсь, она снова блуждает по коридорам. В отолорингологию, а затем строгий постельный режим. Идите, идите, идите!
Antubis Вы свидетели. Вам решать, спасать её и всех остальных.
Paul Ты промахнулся, а, дружище, это всего лишь старая игра!
Мэри Дженсен Антубис, где ты? Антубис! Помоги мне!
Sally Druse О, я знаю, что ты не боишься доктора Стегмана.
Dr. Hook Может, нет, но я боюсь, что Нэт Рикман подумает, если я позволю самому известному психическому симулянту Королевского госпиталя использовать своего невротического мужа в качестве доски Уиджа.
Sally Druse О, извините, я *не* симулянт.
Доктор Эгас Готтрейх Вернись назад!
Пол Это твоё последнее предупреждение, Шорттайм. Вернись, пока не поздно.
Paul Я не могу это сделать, по крайней мере, половина моего разума где-то совсем в другом месте.
Dr. Stegman О, колдовство и вуду, это идиотизм.
Paul Эскимо или фруктовый лед
Paul [о Мэри] Она не единственная с колокольчиком!
Sally Druse Дети, которые сгорели в пожаре, были, эээ... побочным ущербом.
Доктор Лона Массингейл [к Эльмеру, в ужасе] Если ты можешь заняться сексом с мозгом, почему это должно происходить в морге?
Адвокат Ваше Превосходительство, прошу удалить это из протокола!
[Сердечный приступ]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Уильям Морган Шеппард
William Morgan Sheppard
Кетт Тертон
Kett Turton
Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс
Julian Richings
Джек Коулман
Джек Коулман
Jack Coleman
Дайэн Лэдд
Diane Ladd
Jennifer Cunningham
Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
Ed Begley Jr.
Эндрю МакКарти
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Джэми Харольд
Jamie Harrold
Шерри Миллер
Sherry Miller
Стивен Кинг
Стивен Кинг
Stephen King
Меган Фэй
Meagen Fay
Дел Пентекост
