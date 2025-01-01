Dr. Egas GottreichЗдесь хранят то, что было прежде. Боль и страдания из давних времён. До и после, слёзы и смех. После приходит перед, перед приходит после. Прошлое и будущее, а затем — настоящее. Нагие и мёртвые, молодые и старые. Их истории заканчиваются здесь, их сказания не рассказаны. Здесь болезнь и смерть Оставили свои страницы. Написанные кровью на все века. Когда-нибудь, ваша история тоже будет здесь.
NarratorВремя — это способ природы держать все события в определённой очереди.
PaulТрагическая авария. Страдает ужасно. Поэтому я поступил гуманно и помог ему уснуть.
PaulКуда эта маленькая сука пропала? Я был прямо за ней... Значит, она забрала его с собой, как мило. Если ты убьешь его сейчас, он останется между ними, как и она. Может быть, весело. Берися за дело. Тереби два палки вместе, если надо, или просто заливай ему в глотку.
PaulЕсть старая женщина, старая надоедливая женщина. Если она зайдёт сюда и попытается поговорить с твоим соседом, прихлопни её.
RolfПочему?
PaulНе важно, просто сделай это.
RolfЯ не уверен, что смогу, я...
PaulСможешь, не сомневайся. Знаешь, что самое красивое? Никто даже не спросит у тебя, почему ты это сделал, ты ж жуткий.
RolfВот почему я к тебе и пришёл, да? Потому что я псих?
PaulТы на самом деле в это веришь?
PaulКак скажешь, хряк, умри медленно и мучительно.
PaulТеперь ты моя, ненадолго. Ты вся моя.
PaulКак тебе это, блохастик.
Салли ДрусПожалуйста, доктор Стегман, эта женщина готовится что-то сделать...
Доктор Стегман[перебивая ее] Oh, готовится что-то сделать, как интересно. А что это может быть?
Dr. Stegman[Стерман видит Салли Дрюс, блуждающую по коридорам больницы, когда ей сказали не выходить] Медсестра, остановите эту женщину! Отведите её в отолорингологию и проверьте слух, затем ограничьте её постельным режимом с медленной капельницей.
Sally DruseПочему отолорингология? Почему мои уши?
Dr. Stegman[медсестре] С её слухом что-то ужасно не так, смотрите внимательно.
Dr. Stegman[крича] Иди в свою комнату! Лежи в постели, госпожа Мюнхгаузен! Понимаете? Я постоянно это повторяю, и каждый раз, как я оборачиваюсь, она снова блуждает по коридорам. В отолорингологию, а затем строгий постельный режим. Идите, идите, идите!
AntubisВы свидетели. Вам решать, спасать её и всех остальных.
PaulТы промахнулся, а, дружище, это всего лишь старая игра!