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Киноафиша Сериалы Королевский госпиталь Актеры и роли

Актеры сериала «Королевский госпиталь»

Актеры сериала «Королевский госпиталь» Вся информация о сериале
Джэми Харольд Jamie Harrold
Dr. Elmer Traff Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон Bruce Davison
Dr. Stegman Джулиан Ричингс
Джулиан Ричингс Julian Richings
Otto Кетт Тертон
Кетт Тертон Kett Turton
Paul Morlock
Дайэн Лэдд Diane Ladd
Sally Druse
Джек Коулман
Джек Коулман Jack Coleman
Peter Rickman
Шерри Миллер Sherry Miller
Dr. Lona Massingale
Jennifer Cunningham
Christa Mendelson
Эндрю МакКарти
Эндрю МакКарти Andrew McCarthy
Dr. Hook Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл. Ed Begley Jr.
Dr. Jesse James Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд Jodelle Ferland
Mary Jensen Майкл Адамуэйт
Майкл Адамуэйт Michael Adamthwaite
Меган Фэй
Меган Фэй Meagen Fay
Dr. Brenda Abelson
Jennifer Cunningham
Тсенг Чанг Tseng Chang
Квеси Амеяу Kwesi Ameyaw
Carmen Aguirre
Беверли Эллиотт Beverley Elliott
Лена Георгас Lena Georgas
Nurse Carrie von Trier
Дуглас Артурс Douglas Arthurs
Norman Armour
Кэрен Остин Karen Austin
Эллисон Хоссак Allison Hossack
Dr. Christine Draper
Артин Браун Artine Tony Browne
Дженнифер Коппинг Jennifer Copping
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