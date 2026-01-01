Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Королевский госпиталь
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Актеры сериала «Королевский госпиталь»
Вся информация о сериале
Джэми Харольд
Jamie Harrold
Dr. Elmer Traff
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Dr. Stegman
Джулиан Ричингс
Julian Richings
Otto
Кетт Тертон
Kett Turton
Paul Morlock
Дайэн Лэдд
Diane Ladd
Sally Druse
Джек Коулман
Jack Coleman
Peter Rickman
Шерри Миллер
Sherry Miller
Dr. Lona Massingale
Jennifer Cunningham
Christa Mendelson
Эндрю МакКарти
Andrew McCarthy
Dr. Hook
Эд Бегли мл.
Ed Begley Jr.
Dr. Jesse James
Джоделль Ферланд
Jodelle Ferland
Mary Jensen
Майкл Адамуэйт
Michael Adamthwaite
Меган Фэй
Meagen Fay
Dr. Brenda Abelson
Jennifer Cunningham
Тсенг Чанг
Tseng Chang
Квеси Амеяу
Kwesi Ameyaw
Carmen Aguirre
Беверли Эллиотт
Beverley Elliott
Лена Георгас
Lena Georgas
Nurse Carrie von Trier
Дуглас Артурс
Douglas Arthurs
Norman Armour
Кэрен Остин
Karen Austin
Эллисон Хоссак
Allison Hossack
Dr. Christine Draper
Артин Браун
Artine Tony Browne
Дженнифер Коппинг
Jennifer Copping
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