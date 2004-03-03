Меню
Королевский госпиталь 2004, 1 сезон
Kingdom Hospital
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
3 марта 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
20
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Королевский госпиталь»
Сезон 1
Да приидет Царствие Твое
Thy Kingdom Come
Сезон 1
Серия 1
3 марта 2004
Царство смерти
Death's Kingdom
Сезон 1
Серия 2
10 марта 2004
Прощальный поцелуй
Goodbye Kiss
Сезон 1
Серия 3
17 марта 2004
Западная сторона полуночи
The West Side of Midnight
Сезон 1
Серия 4
24 марта 2004
Королевство Крюка
Hook's Kingdom
Сезон 1
Серия 5
31 марта 2004
Молодые и безголовые
The Young and the Headless
Сезон 1
Серия 6
8 апреля 2004
Черный шум
Black Noise
Сезон 1
Серия 7
15 апреля 2004
Бессердечная
Heartless
Сезон 1
Серия 8
22 апреля 2004
Растяпа
Butterfingers
Сезон 1
Серия 9
29 апреля 2004
Страсти преподобного Джимми
The Passion of Reverend Jimmy
Сезон 1
Серия 10
24 июня 2004
День припадков
Seizure Day
Сезон 1
Серия 11
1 июля 2004
Надо было оставаться в постели
Shoulda Stood in Bed
Сезон 1
Серия 12
8 июля 2004
Финал
Finale
Сезон 1
Серия 13
15 июля 2004
