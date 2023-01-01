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Постер к сериалу Джек Восьмеркин — «американец»
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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Джек Восьмеркин — «американец»

Джек Восьмеркин — «американец» (1988 - 1988)

Джек Восьмеркин — «американец» 12+
Год выпуска 1988
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 3 часа 15 минут
О чем сериал

Это ироничная история о том, как адепт капитализма осваивает предпринимательскую деятельность в советском поселке 1920-х годов. В центре событий оказывается Яша Восьмеркин, который в юном возрасте оказался в Соединенных Штатах, но, выяснив, что в России случилась революция, принял решение отправиться в родные края… Так Яша, который на американской земле превратился в Джека, вернулся в свое село и стал русским фермером. А затем потихоньку он начал воплощать на советской территории свои американские мечты…

В ролях
В ролях
Лев Дуров
Лев Дуров
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Ирина Ракшина
Александр Галибин
Александр Галибин
Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Джек Восьмеркин — «американец» - Сезон 1 Сезон 1
1988, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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