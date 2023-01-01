Это ироничная история о том, как адепт капитализма осваивает предпринимательскую деятельность в советском поселке 1920-х годов. В центре событий оказывается Яша Восьмеркин, который в юном возрасте оказался в Соединенных Штатах, но, выяснив, что в России случилась революция, принял решение отправиться в родные края… Так Яша, который на американской земле превратился в Джека, вернулся в свое село и стал русским фермером. А затем потихоньку он начал воплощать на советской территории свои американские мечты…