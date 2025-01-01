В 1 сезоне сериала «Джек Восьмеркин — «американец» главный герой Джек Восьмеркин возвращается из Соединенных Штатов в родной Советский Союз после революции. Он отправляется в редакцию провинциальной газеты в поисках работы в поселке. Там Джек делится своей историей о том, как в подростковом возрасте оказался в Америке, как вырос и освоил огромное количество профессий и как у него в жизни появилась мечта: обустроить собственную ферму вместе с новым американским приятелем Чарли Ифкином. Джек Восьмеркин, которого когда-то звали Яркой, решает незамедлительно реализовать свои амбиции.