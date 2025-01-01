Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джек Восьмеркин — «американец» 1988, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джек Восьмеркин — «американец»
Киноафиша Сериалы Джек Восьмеркин — «американец» Сезоны Сезон 1

Джек Восьмеркин — «американец» 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 мая 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джек Восьмеркин — «американец»»

В 1 сезоне сериала «Джек Восьмеркин — «американец» главный герой Джек Восьмеркин возвращается из Соединенных Штатов в родной Советский Союз после революции. Он отправляется в редакцию провинциальной газеты в поисках работы в поселке. Там Джек делится своей историей о том, как в подростковом возрасте оказался в Америке, как вырос и освоил огромное количество профессий и как у него в жизни появилась мечта: обустроить собственную ферму вместе с новым американским приятелем Чарли Ифкином. Джек Восьмеркин, которого когда-то звали Яркой, решает незамедлительно реализовать свои амбиции. 

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Джек Восьмеркин — «американец»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
14 мая 1988
2 серия
Сезон 1 Серия 2
15 мая 1988
3 серия
Сезон 1 Серия 3
16 мая 1988
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше