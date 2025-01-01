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Постер сериала Джек Восьмеркин — «американец»
Киноафиша Сериалы Джек Восьмеркин — «американец» Сезоны

Джек Восьмеркин — «американец», список сезонов

Джек Восьмеркин — «американец» 12+
Год выпуска 1988
Страна СССР
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал ЦТ СССР

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Джек Восьмеркин — «американец»»
Джек Восьмеркин — «американец» - Сезон 1 Сезон 1
3 эпизода 14 мая 1988 - 16 мая 1988
 
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