Это история о том, как в отношения Надежды с ее молодым супругом вмешивается весьма эксцентричная мать девушки. Надя и Рома – молодожены, которые обустраивают свое семейное гнездышко. Между ними царит любовь и взаимопонимание. Череда спокойных будней молодых супругов обрывается, как только в их жизни появляется мать Нади, оставившая ее двадцать лет назад. Она решает устроить зятю проверку и оказывается в его постели. Последствия этого поступка не заставляют долго ждать, в семье начинаются скандалы...