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Киноафиша Сериалы Искупление

Искупление (2018 - 2018)

Искупление 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут
О чем сериал

Это история о том, как в отношения Надежды с ее молодым супругом вмешивается весьма эксцентричная мать девушки. Надя и Рома – молодожены, которые обустраивают свое семейное гнездышко. Между ними царит любовь и взаимопонимание. Череда спокойных будней молодых супругов обрывается, как только в их жизни появляется мать Нади, оставившая ее двадцать лет назад. Она решает устроить зятю проверку и оказывается в его постели. Последствия этого поступка не заставляют долго ждать, в семье начинаются скандалы...

В ролях
В ролях
Павел Крайнов
Павел Крайнов
Андрей Барило
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Полина Шашуро
Александра Киселева
Александра Киселева
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Искупление - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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