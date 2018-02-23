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Искупление 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Искупление
Киноафиша Сериалы Искупление Сезоны Сезон 1

Искупление 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 февраля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Искупление»

В 1 сезоне сериала «Искупление» Надежда и Роман недавно поженились и обустроили уютный дом. Они неплохо зарабатывают, занимаются любимым делом и прекрасно ладят. Идиллические отношения заканчиваются после того, как на пороге появляется Валентина, мама Нади. Она бросила девочку двадцать лет назад, но теперь твердо намерена наверстать упущенное. Валентина весьма экстравагантным способом решила проверить преданность зятя ее дочери, начав соблазнять мужчину. Молодая семья оказалась на грани катастрофы. Надежде нелегко простить родную мать, а ее доверие к мужу начало стремительно таять...

Рейтинг сериала

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2.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Искупление» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 февраля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 февраля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 февраля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 февраля 2018
График выхода всех сериалов
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