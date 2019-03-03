Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Черный пес
Киноафиша Сериалы Черный пес Сезоны

Черный пес, список сезонов

Черный пес 12+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
5.6 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Черный пес»
Черный пес - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 3 марта 2019
 
Черный пес - Сезон 2 Сезон 2
4 эпизода 13 июня 2022
 
Черный пес - Сезон 3 Сезон 3
4 эпизода 16 сентября 2022
 
Черный пес - Сезон 4 Сезон 4
8 эпизодов 20 августа 2023
 
Черный пес - Сезон 5 Сезон 5
4 эпизода 4 ноября 2024
 
Черный пес - Сезон 6 Сезон 6
4 эпизода 12 июня 2025
 
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше