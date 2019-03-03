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Черный пес
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Черный пес, список сезонов
Черный пес
12+
Год выпуска
2019
Страна
Россия
Эпизод длится
46 минут
Телеканал
НТВ
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
3
голоса
5.6
IMDb
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Список сезонов сериала «Черный пес»
Сезон 1
4 эпизода
3 марта 2019
Сезон 2
4 эпизода
13 июня 2022
Сезон 3
4 эпизода
16 сентября 2022
Сезон 4
8 эпизодов
20 августа 2023
Сезон 5
4 эпизода
4 ноября 2024
Сезон 6
4 эпизода
12 июня 2025
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667