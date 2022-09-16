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Черный пес 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Черный пес
Киноафиша Сериалы Черный пес Сезоны Сезон 3

Черный пес 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Черный пес»

В 3 сезоне сериала «Черный пес» Андрей Рубцов и его супруга Марина вновь оказываются в эпицентре опасных международных событий. Спецназовца Сергея Полторанина отправляют в тюрьму за убийство своей невесты – служащей крупного банка. Но мужчина клянется, что он непричастен к трагедии. Он сбегает из-под стражи и похищает Марину, чтобы привлечь к себе внимание Рубцова. Полторанин обещает вернуть женщину в целости и сохранности, если ее муж отыщет настоящего убийцу и очистит его имя. Андрей берется за задание и выходит на след экономического заговора и на загадочного хакера Жнеца, стремящегося «уронить» банковскую систему страны. 

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Список серий 3-го сезона сериала «Черный пес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 3 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2
Сезон 3 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3
Сезон 3 Серия 3
16 сентября 2022
Серия 4
Сезон 3 Серия 4
16 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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