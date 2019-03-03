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Черный пес 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Черный пес
Киноафиша Сериалы Черный пес Сезоны Сезон 1

Черный пес 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Черный пес»

В 1 сезоне сериала «Черный пес» в Сирии действует опасная международная банда, продающая террористам оружие и боеприпасы, возглавляемая неким Грэгом Бриннером. Ситуацию осложняет то, что именно в это время в стране разворачивается опасный для всех соседей военный конфликт. Поэтому группировку нужно срочно остановить. С этой целью Россия направляет в Сирию спецотряд под руководством майора Андрея Рубцова. Вот только в рядах солдат оказывается «крыса». Кто-то сливает информацию Бриннеру, и весь отряд погибает. Остается лишь сам Рубцов, но он подозрительным образом теряет память о последних днях.
 

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Список серий 1-го сезона сериала «Черный пес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2019
График выхода всех сериалов
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