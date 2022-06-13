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Черный пес 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Черный пес
Киноафиша Сериалы Черный пес Сезоны Сезон 2

Черный пес 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Черный пес»

Во 2 сезоне сериала «Черный пес» бывший спецназовец Андрей Рубцов учится жить «на гражданке». Он оставил спецоперации и горячие точки за спиной и счастлив со своей супругой Мариной, работая водителем в ее логистической фирме. Однако неприятности находят его сами, несмотря на мирную и тихую жизнь. Командир отряда Устинович отправляется на операцию по задержанию нечистого на руку бизнесмена, однако попадает под огонь собственных подчиненных. Когда Миронов и Латышева находят раненого командира и спрашивают, кто в него стрелял, мужчина оказывается в силах лишь написать на листке два слова – «Черный пес». Подозрение падает на Рубцова.

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Список серий 2-го сезона сериала «Черный пес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
13 июня 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
13 июня 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
13 июня 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
13 июня 2022
График выхода всех сериалов
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