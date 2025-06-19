Меню
Статьи
Статьи о сериале «Черный пес»
«Ромком вместо Рэмбо»: «Чёрный пёс-6» стал самым популярным сериалом в России, но зрители досматривают его через «не хочу»
Владимир Епифанцев, как и всегда, великолепен, но с сюжетом теперь беда.
Написать
19 июня 2025 21:01
Ждали новый сезон сериала «Черный пес» с Епифанцевым? Вот что известно о сюжете и дате выхода серий
Вероятно, на этом сезоне история завершится.
Написать
17 ноября 2024 11:21
