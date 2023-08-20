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Черный пес 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Черный пес
Киноафиша Сериалы Черный пес Сезоны Сезон 4

Черный пес 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 4-й сезон сериала «Черный пес»

В 4-м сезоне сериала «Черный пес» таинственная гибель работника фармацевтической компании Матвея, брата Оли Смирновой, заставляет ее начать собственное расследование. В связи с тем, что Истомин и Шеин мешают ей, Ольга покидает СИБ. Она рассчитывает на содействие Рубцова. Тот разошелся с супругой и находится не в лучшей форме. Он устроился охранником в ночное заведение. После того как Ольга рассказывает о случившемся, Рубцов решает помочь ей попасть в офис компании и выкрасть документы. Ольга полагает, что к гибели ее брата имеет какое-то отношение медицинский препарат, который недавно появился на рынке.

Рейтинг сериала

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Список серий 4-го сезона сериала «Черный пес» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Сезон 4 Серия 1
20 августа 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 2
20 августа 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 3
20 августа 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 4
20 августа 2023
Серия 1
Сезон 4 Серия 5
20 августа 2023
Серия 2
Сезон 4 Серия 6
20 августа 2023
Серия 3
Сезон 4 Серия 7
20 августа 2023
Серия 4
Сезон 4 Серия 8
20 августа 2023
График выхода всех сериалов
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