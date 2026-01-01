Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Черный пес Постеры

Постеры сериала «Черный пес»

Постеры сериала «Черный пес» Вся информация о сериале
Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР
«Одна из лучших экранизаций романа про великого сыщика»: советского «Шерлока» обожают не только в Британии, но и в Турции
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»
Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили
«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше