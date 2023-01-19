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Открывай, полиция! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Открывай, полиция!
Киноафиша Сериалы Открывай, полиция! Сезоны Сезон 1

Открывай, полиция! 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Открывай, полиция!»

В 1 сезоне сериала «Открывай, полиция!» в семье подполковника полиции Дмитрия Рощина царит мир и взаимопонимание. Любимая дочь героя Анна давно стала взрослой женщиной и собирается замуж. Вот только знакомство с будущим зятем не задается с самого начала. Выясняется, что талантливый молодой ученый Андрей Изотов придерживается пацифистских взглядов и на дух не переносит людей в форме. Но счастье дочери оказывается для Рощина важнее своего упрямства. Он соглашается на время взять Андрея в напарники, чтобы показать ему свои привычные будни и объяснить, что быть полицейским – это честь, а не позор. Вместе они берутся за поиски рецидивиста Тактарова.

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 34 голоса
7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Открывай, полиция!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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