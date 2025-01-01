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Постер сериала Открывай, полиция!
Киноафиша Сериалы Открывай, полиция! Сезоны

Открывай, полиция!, список сезонов

Открывай, полиция! 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko

Рейтинг сериала

9.4
Оцените 34 голоса
7 IMDb
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Список сезонов сериала «Открывай, полиция!»
Открывай, полиция! - Сезон 1 Сезон 1
6 эпизодов 19 января 2023 - 23 февраля 2023
 
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