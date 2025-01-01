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Открывай, полиция!
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Открывай, полиция!, список сезонов
Открывай, полиция!
16+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
Okko
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Рейтинг сериала
9.4
Оцените
34
голоса
7
IMDb
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Список сезонов сериала «Открывай, полиция!»
Сезон 1
6 эпизодов
19 января 2023 - 23 февраля 2023
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