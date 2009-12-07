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Постер к сериалу Лапушки
Постер к сериалу Лапушки
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Киноафиша Сериалы Лапушки

Лапушки (2009 - 2009)

Лапушки 16+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 56 минут
О чем сериал

Все мужики – сволочи: в этом еще раз убеждаются три симпатичные героини этого комедийного сериала – скромная учительница Катя, ее сестра-близнец Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь избавиться от одиночества, девушки обращаются в одно известное брачное агентство. А через несколько дней Катя обнаруживает себя в обнаженном виде на обложке популярного глянцевого журнала. Но она точно знает, что не снималась неглиже! Во всем виноват главный редактор журнала - хитрый и эгоистичный циник. Теперь девушки готовы на все, но не чтобы выйти замуж, а чтобы отомстить… своими, женскими способами.

В ролях
В ролях
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Артем Смола
Екатерина Федулова
Екатерина Федулова
Петр Красилов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лапушки - Сезон 1 Сезон 1
2009, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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