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Лапушки 2009, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лапушки
Киноафиша Сериалы Лапушки Сезоны Сезон 1

Лапушки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 декабря 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лапушки»

Все мужики – сволочи: в этом еще раз убеждаются три симпатичные героини этого комедийного сериала – скромная учительница Катя, ее сестра-близнец Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь избавиться от одиночества, девушки обращаются в одно известное брачное агентство. А через несколько дней Катя обнаруживает себя в обнаженном виде на обложке популярного глянцевого журнала. Но она точно знает, что не снималась неглиже! Во всем виноват главный редактор журнала - хитрый и эгоистичный циник. Теперь девушки готовы на все, но не чтобы выйти замуж, а чтобы отомстить… своими, женскими способами.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Лапушки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 декабря 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 декабря 2009
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2009
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2009
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 декабря 2009
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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