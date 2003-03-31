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Бандитский Петербург 4: Арестант 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бандитский Петербург 4: Арестант
Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 4: Арестант Сезоны Сезон 1

Бандитский Петербург 4: Арестант 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бандитский Петербург 4: Арестант»

В 1-м сезоне сериала «Бандитский Петербург – 4: Арестант» события разворачиваются в 1994 году. Репортер Андрей Обнорский отправляется в загородный дом наемного убийцы, который недавно скончался. В это же место направляются и несколько членов преступной группировки. Развязывается перестрелка, во время которой оказавшуюся там девушку Катерину ранят в ногу. Андрей помогает ей уйти от преследования и тащит на себе через зимний лес. Затем он своими руками достает пулю, тем самым спасая девушке жизнь. Он отвозит Катю к своему знакомому врачу, надеясь, что там она будет в безопасности. Она нуждается в переливании крови.

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Список серий 1-го сезона сериала «Бандитский Петербург 4: Арестант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2003
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2003
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2003
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2003
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
4 апреля 2003
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2003
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2003
График выхода всех сериалов
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