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Полярный круг 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полярный круг
Киноафиша Сериалы Полярный круг Сезоны Сезон 1

Arctic Circle 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полярный круг»

Во 2-м сезоне сериала «Полярный круг» история Нины Каутсало продолжается. Она вынуждена жить в Рованиеми из-за обучения Венлы и онкологического заболевания ее матери. Бывший хоккеист, обвиняемый в убийстве супруги, таинственно пропадает. Преступник связывается с Ириной – проституткой, ранее спасенной Ниной. Вскоре становится известно, что ее убили. Преступление заставляет Нину присоединиться к новому подразделению полиции Финляндии и Российской Федерации. Нина отправляется в Мурманск со своим новым напарником Виктором. Международное тайное общество готовится к началу недели охоты.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Полярный круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Подвал Kellari
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2018
Следы на снегу Jäljet lumessa
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2018
Буря поднимается Myrsky nousee
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2018
Глаз за глаз Silmä silmästä
Сезон 1 Серия 4
28 декабря 2018
Божье здоровье Jumalan terve
Сезон 1 Серия 5
28 декабря 2018
Первая жертва Ensimmäinen uhri
Сезон 1 Серия 6
28 декабря 2018
Хищник Saalistaja
Сезон 1 Серия 7
28 декабря 2018
Переносчики болезней Taudinkantajat
Сезон 1 Серия 8
4 января 2019
Мурманск Murmansk
Сезон 1 Серия 9
4 января 2019
Венла Venla
Сезон 1 Серия 10
4 января 2019
График выхода всех сериалов
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