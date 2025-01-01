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Постер сериала Полярный круг
Киноафиша Сериалы Полярный круг Сезоны

Полярный круг, список сезонов

Arctic Circle 16+
Год выпуска 2018
Страна Финляндия/Германия
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Yle Areena

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список сезонов сериала «Полярный круг»
Полярный круг - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 21 декабря 2018 - 4 января 2019
 
Полярный круг - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 19 декабря 2021 - 16 января 2022
 
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