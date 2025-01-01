Оповещения от Киноафиши
Полярный круг 2018, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Полярный круг
Сезоны
Сезон 4
Arctic Circle
16+
Премьера сезона
1 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
5
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий сериала Полярный круг
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Kaukainen vieras
Сезон 4
Серия 1
1 января 2025
Valittujen merkki
Сезон 4
Серия 2
8 января 2025
Menneisyyden arvet
Сезон 4
Серия 3
15 января 2025
Sukunsa viimeinen
Сезон 4
Серия 4
22 января 2025
Johdatus
Сезон 4
Серия 5
29 января 2025
График выхода всех сериалов
