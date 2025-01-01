Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полярный круг 2018, 4 сезон

К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Полярный круг Сезоны Сезон 4
Arctic Circle 16+
Премьера сезона 1 января 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 5
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Список серий сериала Полярный круг

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Kaukainen vieras
Сезон 4 Серия 1
1 января 2025
Valittujen merkki
Сезон 4 Серия 2
8 января 2025
Menneisyyden arvet
Сезон 4 Серия 3
15 января 2025
Sukunsa viimeinen
Сезон 4 Серия 4
22 января 2025
Johdatus
Сезон 4 Серия 5
29 января 2025
График выхода всех сериалов
Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?
Прилучный кусает локти: как живет Агата Муцениеце после развода — снимается, вышла замуж и даже родить успела
Вера Брагина уже не так сильно бесит зрителей «Первого отдела»: нашелся новый ненавистный персонаж
В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти
Балбес, Трус и Бывалый – тут легко: а вы вспомните, кого из героев не было в «Операции "Ы"» (тест для фанатов)
«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории
«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»
Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес
Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру
Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)
«Роковая ошибка НТВ»: новые серии «Первого отдела» стали худшими в сезоне – детектив превратили в плохое аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше