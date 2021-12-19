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Полярный круг 2018 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полярный круг
Киноафиша Сериалы Полярный круг Сезоны Сезон 2

Arctic Circle 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полярный круг»

В 1-м сезоне сериала «Полярный круг» женщина-полицейский Нина Каутсало разыскивает браконьеров и случайно находит в заброшенном доме женщину, пребывающую в коме. Она явно стала жертвой нападения со стороны насильника. Вскоре оказывается, что найденная женщина – не единственная, кто пострадал от его рук. Нине удается доказать, что в этих краях орудует безжалостный серийный убийца, преследующий приезжих проституток. При дальнейшем обследовании в организме жертвы находят редчайший и опасный вирус. На место тут же прибывает вирусолог из Германии Томас Лоренц. Они с Ниной приступают к расследованию.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Полярный круг График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новый полицейский Uusin poliisi
Сезон 2 Серия 1
19 декабря 2021
Неизвестно где Keskellä ei mitään
Сезон 2 Серия 2
19 декабря 2021
Ловля Saalis
Сезон 2 Серия 3
26 декабря 2021
Справедливость Oikeus ja kohtuus
Сезон 2 Серия 4
2 января 2022
Виновный Syyllinen
Сезон 2 Серия 5
9 января 2022
Родители Vanhemmat
Сезон 2 Серия 6
16 января 2022
График выхода всех сериалов
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