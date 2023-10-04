Оповещения от Киноафиши
Полярный круг 2018, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Полярный круг
Сезоны
Сезон 3
Arctic Circle
16+
Премьера сезона
4 октября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
6
Продолжительность сезона
5 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий сериала Полярный круг
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Paluu
Сезон 3
Серия 1
4 октября 2023
Löytötavara
Сезон 3
Серия 2
11 октября 2023
Piilossa
Сезон 3
Серия 3
18 октября 2023
Sotku
Сезон 3
Серия 4
25 октября 2023
Murto ja varkaus
Сезон 3
Серия 5
1 ноября 2023
Julkistus
Сезон 3
Серия 6
8 ноября 2023
