Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Сестрички 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сестрички
Киноафиша Сериалы Сестрички Сезоны Сезон 1

Сестрички 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сестрички»

В 1 сезоне сериала «Сестрички» в маленьком городке на Кубани в одной семье растут две совершенно разные девушки. Наташа – скромная и старательная дочка, опора для родителей, мечтающая выйти замуж за одноклассника и остаться на семейной ферме. А вот Неля – по природе своей звезда, жаждущая вырваться из провинции и покорить столицу. На этой почве девушки ссорятся и не видятся 12 лет. Все случается так, как им обеим мечталось: Ната растит детишек и продает овощи со своего огорода, а Нэля живет на Рублевке с мужем-олигархом. Но неожиданно у обеих начинаются проблемы: у одной пропадает сын, вторая ссорится с «папиком».   

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Сестрички» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 декабря 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 декабря 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 декабря 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше