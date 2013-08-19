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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Сын отца народов

Сын отца народов (2013 - 2013)

Сын отца народов 16+
Год выпуска 2013
Страна Россия/Украина/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты
О чем сериал

Многосерийная биографическая драма о трагической судьбе Василия Сталина. С пеленок у него было все, о чем только можно мечтать. Обаятельный юноша хотел обычного счастья: любимую женщину и интересную работу. Он сбивает два фашистских истребителя во время Великой Отечественной войны и становится генералом-лейтенантом в 26 лет. Василия считают прекрасным руководителем и верным товарищем до тех пор, пока не умирает его великий отец. Тогда из отважного пилота и баловня судьбы он превращается в токаря-механика Владимирского централа...

В ролях
В ролях
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Гела Месхи
Гела Месхи
Артем Осипов
Артем Осипов
Евгений Сангаджиев
Евгений Сангаджиев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сын отца народов - Сезон 1 Сезон 1
2013, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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