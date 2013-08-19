Многосерийная биографическая драма о трагической судьбе Василия Сталина. С пеленок у него было все, о чем только можно мечтать. Обаятельный юноша хотел обычного счастья: любимую женщину и интересную работу. Он сбивает два фашистских истребителя во время Великой Отечественной войны и становится генералом-лейтенантом в 26 лет. Василия считают прекрасным руководителем и верным товарищем до тех пор, пока не умирает его великий отец. Тогда из отважного пилота и баловня судьбы он превращается в токаря-механика Владимирского централа...