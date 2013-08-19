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Сын отца народов 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Сын отца народов
Киноафиша Сериалы Сын отца народов Сезоны Сезон 1

Сын отца народов 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Сын отца народов»

Многосерийная биографическая драма о трагической судьбе Василия Сталина. С пеленок у него было все, о чем только можно мечтать. Обаятельный юноша хотел обычного счастья: любимую женщину и интересную работу. Он сбивает два фашистских истребителя во время Великой Отечественной войны и становится генералом-лейтенантом в 26 лет. Василия считают прекрасным руководителем и верным товарищем до тех пор, пока не умирает его великий отец. Тогда из отважного пилота и баловня судьбы он превращается в токаря-механика Владимирского централа...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сын отца народов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 августа 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 августа 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 августа 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 августа 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 августа 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 августа 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 августа 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 августа 2013
График выхода всех сериалов
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