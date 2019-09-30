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Тень за спиной 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тень за спиной
Киноафиша Сериалы Тень за спиной Сезоны Сезон 1

Тень за спиной 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тень за спиной»

Небольшой провинциальный городок сотрясает череда кровавых убийств. Серийный убийца жестоко расправляется с выпившими дамами, которые поздно возвращаются домой с вечеринок. Разбираться в происходящем направляют следователя Генпрокуратуры Николая Горобца, но местный прокурор совсем не рад московскому коллеге. Садовский прикрепляет к нему неопытного следователя Светлану Мирошникову и юного оперативника Михаила Воробьева, чтобы затормозить расследование. Тем временем маньяк нацеливается на новую жертву...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тень за спиной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2019
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2019
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2019
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2019
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2019
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2019
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2019
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
2 октября 2019
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
2 октября 2019
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 октября 2019
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 октября 2019
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 октября 2019
График выхода всех сериалов
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