Univer season 2 watch online

Univer season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Univer Seasons Season 2
Универ 16+
Title Сезон 2
Season premiere 24 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 45
Runtime 18 hours 0 minute
"Univer" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Универ» ловелас Гоша не справляется с очередной сессией и вылетает из МВГУ. Пока затянувшийся процесс отчисления в самом разгаре, он придумывает план, как не угодить в армию. Ключ к успеху – симпатичная, но не особенно умная дочка декана. Соблазнив девушку, он надеется остаться на курсе. Кузя поражает ребят своими навыками игры в шахматы. У Саши появляется новый близкий приятель Майкл, который почему-то очень не нравится Сильвестру Андреевичу. А Таня злится на своего возлюбленного из-за того, что тот забывает об их первой важной совместной дате. Теперь Саше просто так не отделаться.

Series rating

5.3
Rate 16 votes
5.1 IMDb

"Univer" season 2 list of episodes.

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Жмотяра
Season 2 Episode 1
24 February 2009
Капли
Season 2 Episode 2
25 February 2009
Три удара
Season 2 Episode 3
26 February 2009
Лифт
Season 2 Episode 4
2 March 2009
Измена
Season 2 Episode 5
3 March 2009
Пистофон
Season 2 Episode 6
4 March 2009
Папина любовь
Season 2 Episode 7
5 March 2009
Папа - поэт
Season 2 Episode 8
10 March 2009
Разорение
Season 2 Episode 9
11 March 2009
Саша - КВНщик
Season 2 Episode 10
12 March 2009
Бритые ноги
Season 2 Episode 11
16 March 2009
Сексшоп
Season 2 Episode 12
17 March 2009
Папа-официант
Season 2 Episode 13
18 March 2009
День святого Валентина
Season 2 Episode 14
19 March 2009
Клад
Season 2 Episode 15
23 March 2009
Скрытый смысл
Season 2 Episode 16
24 March 2009
Реалити
Season 2 Episode 17
25 March 2009
Эмо и Гот
Season 2 Episode 18
26 March 2009
23 февраля
Season 2 Episode 19
30 March 2009
Операция "Секс"
Season 2 Episode 20
31 March 2009
Маска
Season 2 Episode 21
1 April 2009
Венесуэла
Season 2 Episode 22
2 April 2009
Благотворительный бум
Season 2 Episode 23
6 April 2009
Кузин храп
Season 2 Episode 24
7 April 2009
8 марта
Season 2 Episode 25
8 April 2009
Кузя немой
Season 2 Episode 26
9 April 2009
Саша - чудовище
Season 2 Episode 27
13 April 2009
Экстремальный секс
Season 2 Episode 28
14 April 2009
Смертельный сон
Season 2 Episode 29
15 April 2009
Игрушка
Season 2 Episode 30
16 April 2009
Карты
Season 2 Episode 31
20 April 2009
Друзья
Season 2 Episode 32
21 April 2009
Проверка
Season 2 Episode 33
22 April 2009
Предложение
Season 2 Episode 34
23 April 2009
Фамилия
Season 2 Episode 35
27 April 2009
Свадебное платье
Season 2 Episode 36
28 April 2009
Свадьба Тани
Season 2 Episode 37
29 April 2009
Мужик в доме
Season 2 Episode 38
4 May 2009
Кольцо
Season 2 Episode 39
5 May 2009
Выбор Тани
Season 2 Episode 40
6 May 2009
Развод
Season 2 Episode 41
7 May 2009
Разведенка
Season 2 Episode 42
12 May 2009
Лень
Season 2 Episode 43
13 May 2009
Трудности перевода
Season 2 Episode 44
14 May 2009
Последний шанс
Season 2 Episode 45
18 May 2009
