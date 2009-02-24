Во 2 сезоне сериала «Универ» ловелас Гоша не справляется с очередной сессией и вылетает из МВГУ. Пока затянувшийся процесс отчисления в самом разгаре, он придумывает план, как не угодить в армию. Ключ к успеху – симпатичная, но не особенно умная дочка декана. Соблазнив девушку, он надеется остаться на курсе. Кузя поражает ребят своими навыками игры в шахматы. У Саши появляется новый близкий приятель Майкл, который почему-то очень не нравится Сильвестру Андреевичу. А Таня злится на своего возлюбленного из-за того, что тот забывает об их первой важной совместной дате. Теперь Саше просто так не отделаться.