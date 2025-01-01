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Гостья из будущего 1985, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гостья из будущего
Киноафиша Сериалы Гостья из будущего Сезоны Сезон 1

Гостья из будущего 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 марта 1985
Год выпуска 1985
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гостья из будущего»

В 1 сезоне сериала «Гостья из будущего» события разворачиваются в 1984 году в Советском Союзе. Обычный московский школьник Коля Герасимов отправляется за кефиром, но случайно оказывается в будущем. Проследив за загадочной незнакомкой, он находит в подвале машину времени и перемещается на 100 лет вперед. Люди здесь летают на другие планеты погулять, используют вместо автобусов мгновенный телепорт и даже читают мысли животных. Вот только прибор для проникновения в чужой разум под названием миелофон со своим преступными целями решают похитить космические пираты. Коля должен помочь хозяйке миелофона Алисе Селезневой и остановить их.

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Список серий 1-го сезона сериала «Гостья из будущего» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 марта 1985
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 1985
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 1985
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 марта 1985
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
29 марта 1985
График выхода всех сериалов
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