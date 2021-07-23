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Хостел «Изумление» 2019 - 2023 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Хостел «Изумление»
Киноафиша Сериалы Хостел «Изумление» Сезоны Сезон 2

Hostel Daze
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Хостел «Изумление»»

Во 2 сезоне сериала «Хостел «Изумление» приключения студентов инженерного колледжа продолжаются. Они по-прежнему тусуются вместе в общежитии, постоянно попадая в разного рода передряги. Теперь банда стала на год старше. Герои ощущают свой авторитет среди первокурсников и наслаждаются властью, не понимая, что «дедовщина» может привести к неприятным последствиям. Кроме того, все ребята прошли через любовные треугольники. Однако после того, как Джаат и Джанту влюбляются в одну и ту же девушку, возникает любовный квадрат. С Анкитом и Чирагом в роли независимых арбитров оба преследуют Уннати, самую красивую девушку в общежитии.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Хостел «Изумление»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Д.И.С.К.О D.I.S.C.O
Сезон 2 Серия 1
23 июля 2021
Площадь любви Love-Square
Сезон 2 Серия 2
23 июля 2021
Грязь Gandagi
Сезон 2 Серия 3
23 июля 2021
Возвращение домой Ghar Wapsi
Сезон 2 Серия 4
23 июля 2021
График выхода всех сериалов
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