Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Хостел «Изумление» 2019 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Хостел «Изумление»
Киноафиша Сериалы Хостел «Изумление» Сезоны Сезон 4

Hostel Daze
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 27 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Хостел «Изумление»»

В 4-м сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история, которая разворачивается в хостеле, где обитают только студенты и молодые инженеры. Когда в одном здании находится столько парней, на скуку рассчитывать не приходится. Ребята, которые недавно выпорхнули из родительского гнезда, не собираются тратить времени даром. Они полны энтузиазма и жажды жизни. Конечно, без девушек тут не обойдется. Напомним, в предыдущем сезоне главные герои решили сделать свою жизнь интересней на третьем курсе с помощью экспериментов. Команда под руководством Чирага решила снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс между общежитиями.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Хостел «Изумление»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Одноместный номер Single Room
Сезон 4 Серия 1
27 сентября 2023
Резюме Curriculum Vitae
Сезон 4 Серия 2
27 сентября 2023
Компромисс Compromise
Сезон 4 Серия 3
27 сентября 2023
Нулевой день Day Zero
Сезон 4 Серия 4
27 сентября 2023
Предложение The Offer
Сезон 4 Серия 5
27 сентября 2023
Отъезд Hostel Departure
Сезон 4 Серия 6
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше