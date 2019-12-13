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Хостел «Изумление» 2019 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хостел «Изумление»
Киноафиша Сериалы Хостел «Изумление» Сезоны Сезон 1

Hostel Daze
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хостел «Изумление»»

В 1 сезоне сериала «Хостел «Изумление» четверо друзей попадают в общежитие инженерного колледжа в Индии. Первокурсник Анкит Пандей приезжает туда и обнаруживает, что отведенная ему комната уже занята Чирагом и Джаатом. Ему нужно отыскать новое пристанище и избежать драки. Затем герой борется с кризисом идентичности, поскольку он понимает, что оказался довольно заурядным и посредственным на фоне остальных товарищей по группе. Кроме того, молодой человек знакомится с девушкой, которая производит на него неизгладимое впечатление. Но чтобы узнать ее поближе, Анкиту нужно преодолеть свою застенчивость.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хостел «Изумление»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Интро Intro
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2019
Подтверждение личности Proving Identity
Сезон 1 Серия 2
13 декабря 2019
Ф.О.С.Л.А. F.O.S.L.A
Сезон 1 Серия 3
13 декабря 2019
GPL
Сезон 1 Серия 4
13 декабря 2019
Финал Сэма End Sem
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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