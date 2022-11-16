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Хостел «Изумление» 2019 - 2023 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Хостел «Изумление»
Киноафиша Сериалы Хостел «Изумление» Сезоны Сезон 3

Hostel Daze
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Хостел «Изумление»»

В 3 сезоне сериала «Хостел «Изумление» продолжается история об учащихся индийского инженерного колледжа, которым приходится уживаться друг с другом в одном общежитии. Чтобы сделать свою жизнь интереснее на третьем курсе, банда решила провести несколько весьма оригинальных экспериментов. Чираг становится детективом, чтобы найти в общежитии грабителя, о котором уже долгое время ходит дурная слава. Тем временем кто-то раскрывает тайны Аканкши ее матери. Затем команда под предводительством Чирага собирается снять короткометражный фильм, чтобы выиграть конкурс. Они будут состязаться со студентами других общежитий.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Хостел «Изумление»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Неудачные эксперименты Failed Experiments
Сезон 3 Серия 1
16 ноября 2022
Крыло Чор Wing Chor
Сезон 3 Серия 2
16 ноября 2022
Вырез камеры Lights Camera Cut
Сезон 3 Серия 3
16 ноября 2022
Спасение дружбы Dosti Ka Udhar
Сезон 3 Серия 4
16 ноября 2022
Г.С.Х.А. G.S.H.A
Сезон 3 Серия 5
16 ноября 2022
Уважаемые пожилые люди Dear Seniors
Сезон 3 Серия 6
16 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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