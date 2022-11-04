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Плюшевые друзья 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Плюшевые друзья
Киноафиша Сериалы Плюшевые друзья Сезоны Сезон 1

Slumberkins 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плюшевые друзья»

В 1 сезоне сериала «Плюшевые друзья» маленьких зрителей ожидают увлекательные приключения вместе со снежным человеком, единорогом, яком-ленивцем и лисой. Каждый из забавных персонажей обладает уникальным набором качеств, яркой харизмой и постоянно попадает в переделки. При этом герои стараются поддерживать друг друга в трудные минуты и решать конфликтные ситуации мирным способом. Они изучают мир чувств и эмоций, понемногу взрослеют и набираются опыта в разных сферах жизни. Вместе с ними юные зрители никогда не будут скучать, зато приобретут много новых полезных навыков на будущее.

Рейтинг сериала

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8.7 IMDb
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Список серий сериала Плюшевые друзья График выхода всех сериалов
Сезон 1
Яки, удивительный жонглер / Продолжай бежать Yakthe Amazing Juggler / Keep On Running
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Капкейки солнечного дня / Так здорово быть Йети Sunny Day Cupcakes / It's Great to Be a Bigfoot
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Рожкина коробка крутых идей / Семейная укулеле Йети Unicorn's Box of Big ideas / Bigfoot's Family Ukulele
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Супер Быстрый Конус / Специальный выпуск Super Speedy Spin Core / Special Collection
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Когда вдруг приспичило / Пойдем чинить змея When You Gotta Go / Let's Go Fix a Kite
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Перемена / Первая ночевка Йети When Things Change / Bigfoot's Fist Sleepover
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Идеальный день Яки / Представлю, что сплю Yak's Perfect Day / Imagine Myself to Sleep
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Гостиница Шмель Отель / Хорошо там, где нас нет Bug-a-Pest Hotel / The Grass is Greener at Bigfoot's
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2022
When You Gotta Go
Сезон 1 Серия 9
4 ноября 2022
Let's Go Fix a Kite
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2022
When Things Change
Сезон 1 Серия 11
4 ноября 2022
Bigfoot's First Sleepover
Сезон 1 Серия 12
4 ноября 2022
Yak's Perfect Day
Сезон 1 Серия 13
4 ноября 2022
Imagine Myself to Sleep
Сезон 1 Серия 14
4 ноября 2022
Bug-a-Pest Hotel
Сезон 1 Серия 15
4 ноября 2022
The Grass Is Greener at Bigfoot's
Сезон 1 Серия 16
4 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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