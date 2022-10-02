Menu
Sygeplejeskolen season 5 watch online

Sygeplejeskolen season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Sygeplejeskolen Seasons Season 5
Sygeplejeskolen 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 2 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Sygeplejeskolen" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Школа медсестер» история о первых мужчинах-медсестрах продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона в клинику поступила измученная мать, которая хотела лишь немного отдохнуть, но все пошло не так, как планировалось. Увлечение азартными играми подвергло Оле опасности, и Мари делится с Анной своим страшным секретом. Анна призывает Мари рассказать правду, а Лис беспокоится о боксере, у которого проявляются признаки ХТЭ. Бьорн пытается помешать сделать лоботомию молодой девушке. Студенты выступают против сестры Элизабет. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ждут новые испытания.

Series rating

7.4
Rate 14 votes
7.5 IMDb

"Sygeplejeskolen" season 5 list of episodes.

Episode 1
Season 5 Episode 1
2 October 2022
Episode 2
Season 5 Episode 2
9 October 2022
Episode 3
Season 5 Episode 3
16 October 2022
Episode 4
Season 5 Episode 4
25 October 2022
Episode 5
Season 5 Episode 5
30 October 2022
Episode 6
Season 5 Episode 6
6 November 2022
