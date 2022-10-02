В 5 сезоне сериала «Школа медсестер» история о первых мужчинах-медсестрах продолжается. Напомним, в финале предыдущего сезона в клинику поступила измученная мать, которая хотела лишь немного отдохнуть, но все пошло не так, как планировалось. Увлечение азартными играми подвергло Оле опасности, и Мари делится с Анной своим страшным секретом. Анна призывает Мари рассказать правду, а Лис беспокоится о боксере, у которого проявляются признаки ХТЭ. Бьорн пытается помешать сделать лоботомию молодой девушке. Студенты выступают против сестры Элизабет. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ждут новые испытания.