Если в кадре он — скучно не будет: 5 лучших сериалов с Максимом Стояновым, которые зрители смотрят запоем

Каверин мог убить Сашу Белого, но не стал: вырезанная из «Бригады» сцена отвечает на главный вопрос сериала

Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246

Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»

Есть две новости об экранизации BioShock от Netflix: одна плохая, вторая просто ужасная

Лучшая черная комедия года (по нашему мнению) появилась в Сети: фильм собрал жалкие 26 млн, но заслуженно получил 90% свежести

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

От № 1 фанаты «Чужого» получат удовольствие: 3 российских фильма про космос - без «Вызова», но с духом «Интерстеллара»

Культовый Far Cry превратят в сериал в духе «Фарго»: зато фильм по игре был признан одной из худших экранизаций в истории, и не зря

До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры