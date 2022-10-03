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Нина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нина
Киноафиша Сериалы Нина Сезоны Сезон 1

Нина 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нина»

В 1 сезоне сериала «Нина» немолодая, но все еще сильная и красивая русская женщина Нина живет недалеко от Нижнего Новгорода со своим третьим супругом и тремя детьми от разных браков. У каждого из ее разновозрастных отпрысков – свой отец и свой непростой характер, поэтому избежать постоянных ссор и нелепых ситуаций в семье не удается. Но однажды Нина узнает, что очередной муж ей изменяет. Ей надоедает терпеть неуважение мужчин, и она вместе с детьми переезжает из хорошего дома с маленькую, зато свою собственную квартирку на окраине города. Вот только покоя ей не дают второй и третий супруги, которые намереваются вернуться в семью.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
13 октября 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 октября 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 октября 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 октября 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 октября 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 октября 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 октября 2022
График выхода всех сериалов
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