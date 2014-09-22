Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 8 Серия 8

Теория большого взрыва 2007 - 2019 8 серия 8 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Теория большого взрыва»
Конец путешествия по железной дороге
Сезон 8 / Серия 1 22 сентября 2014
Повышение до младшего профессора
Сезон 8 / Серия 2 22 сентября 2014
Проблема первого броска
Сезон 8 / Серия 3 29 сентября 2014
Постельные реверберации
Сезон 8 / Серия 4 6 октября 2014
Ослабление концентрации
Сезон 8 / Серия 5 13 октября 2014
Имитация экспедиции
Сезон 8 / Серия 6 20 октября 2014
Неверная интерпретация агитации
Сезон 8 / Серия 7 30 октября 2014
Эквивалентность выпускного
Сезон 8 / Серия 8 6 ноября 2014
Отклонение перегородки
Сезон 8 / Серия 9 13 ноября 2014
Отражение шампанского
Сезон 8 / Серия 10 20 ноября 2014
Проникновение в чистую комнату
Сезон 8 / Серия 11 11 декабря 2014
Распад космического зонда
Сезон 8 / Серия 12 8 января 2015
Беспокойство оптимизации
Сезон 8 / Серия 13 29 января 2015
Манифестация тролля
Сезон 8 / Серия 14 5 февраля 2015
Регенерация магазина комиксов
Сезон 8 / Серия 15 19 февраля 2015
Ускорение близости
Сезон 8 / Серия 16 26 февраля 2015
Колонизация приложения
Сезон 8 / Серия 17 5 марта 2015
Остатки термоизоляции
Сезон 8 / Серия 18 12 марта 2015
Вторжение Скайуокера
Сезон 8 / Серия 19 2 апреля 2015
Крепостная реализация
Сезон 8 / Серия 20 9 апреля 2015
В связи с ухудшениями
Сезон 8 / Серия 21 16 апреля 2015
Градация трансмиссии
Сезон 8 / Серия 22 23 апреля 2015
Материнское сгорание
Сезон 8 / Серия 23 30 апреля 2015
Приверженность к определенности
Сезон 8 / Серия 24 7 мая 2015
О чем серия

В 8 сезоне 8 серии сериала «Теория большого взрыва», осознав, что у них обеих не было нормального выпускного, Бернадетт и Эми закатывают свой собственный бал. Вся компания с радостью соглашается принять в этом участие, кроме Пенни и Шелдона.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Малыш-каратист
Малыш-каратист 19 комментариев
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1192 комментария
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 134 комментария
Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России
Не сушу мяту и вам не советую — нашла способ, как сохранить ее аромат до зимы: радости нет предела
Подглядела, что клинеры кладут в холодильник от вони: сделала так же – навсегда забыла про затхлость
Если наберёте 9 из 9 — Кар-Карыч вами бы гордился! Забавный тест по самым неожиданным героям «Смешариков»
На любви к «Кавказской пленнице» и «Иронии судьбы» этот тест не пройти: вспомните 5 фильмов СССР про август по кадру
3 свежих российских сериала про врачей затянут не хуже «Интернов»: №1 зовут самым интересным
2 свежих ужастика ученые признали по-настоящему страшными: «Обсессия» с «Хокумом» позорно пролетели мимо топ-10 «самых-самых»
Фанаты «Йеллоустона», сегодня можно плакать: спустя 5 лет после анонса сериал про ранчо «6666» отменили — причина достойная
«Поднятию уровня» осталось 2 года жизни: главный конкурент Джин-Ву доберется до экранов в 2028-м, и дальше «пиши пропало»
27 лет смотрим «Матрицу», а ответа все нет: 3 загадки фильма, которые до сих пор обсуждают фанаты
Всего 4–7 серий: 5 шикарных мини-сериалов Netflix, которые можно посмотреть за один день, а то и меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше