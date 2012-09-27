Теория большого взрыва 2007 - 2019 18 серия 6 сезон
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Все серии 6 сезона «Теория большого взрыва»
Переменная ночных свиданий
Сезон 6 / Серия 127 сентября 2012
Зависимости колебаний
Сезон 6 / Серия 24 октября 2012
Наблюдения Бозона Хиггса
Сезон 6 / Серия 311 октября 2012
Минимизация перевхода
Сезон 6 / Серия 418 октября 2012
Голографическое возбуждение
Сезон 6 / Серия 525 октября 2012
Экстракт забвения
Сезон 6 / Серия 61 ноября 2012
Конфигурация жилья
Сезон 6 / Серия 78 ноября 2012
Особенность числа 43
Сезон 6 / Серия 815 ноября 2012
Эскалация парковочного места
Сезон 6 / Серия 929 ноября 2012
Перемещение рыбьих внутренностей
Сезон 6 / Серия 106 декабря 2012
Санта-моделирование
Сезон 6 / Серия 1113 декабря 2012
Эквивалентность яичному салату
Сезон 6 / Серия 123 января 2013
Бейкерсфилдская экспедиция
Сезон 6 / Серия 1310 января 2013
Инверция Шелдона-Крипке
Сезон 6 / Серия 1431 января 2013
Предупреждение о спойлерах
Сезон 6 / Серия 157 февраля 2013
Доказательство привязанности
Сезон 6 / Серия 1614 февраля 2013
Изоляция монстра
Сезон 6 / Серия 1721 февраля 2013
Осуществление договорного обязательства
Сезон 6 / Серия 187 марта 2013
Перенастройка шкафа
Сезон 6 / Серия 1914 марта 2013
Битва за бессрочный контракт
Сезон 6 / Серия 204 апреля 2013
Альтернатива завершению
Сезон 6 / Серия 2125 апреля 2013
Возрождение Протона
Сезон 6 / Серия 222 мая 2013
Потенциал любовного заклинания
Сезон 6 / Серия 239 мая 2013
Реакция на отъезд
Сезон 6 / Серия 2416 мая 2013
О чем серия
В 6 сезоне 18 серии сериала «Теория большого взрыва», пока Пенни, Бернадетт и Эми решают, кто из них переоденется в «Диснейленде» в Золушку, Шелдон, Леонард и Говард безуспешно пытаются вдохновить молодых девушек на увлечение научной деятельностью.
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