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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 5 Серия 3

Теория большого взрыва 2007 - 2019 3 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Теория большого взрыва»
Анализ рефлекса распущенности
Сезон 5 / Серия 1 22 сентября 2011
Заразительная гипотеза
Сезон 5 / Серия 2 22 сентября 2011
TЭкстраполяция тянущего паха
Сезон 5 / Серия 3 29 сентября 2011
Катализатор неугомонного пальца
Сезон 5 / Серия 4 6 октября 2011
Влияние русской ракеты
Сезон 5 / Серия 5 13 октября 2011
Откровение ринита
Сезон 5 / Серия 6 20 октября 2011
Флуктации хорошего парня
Сезон 5 / Серия 7 27 октября 2011
Перестановка уединения
Сезон 5 / Серия 8 3 ноября 2011
Распространение орнитофобии
Сезон 5 / Серия 9 10 ноября 2011
Приобретение горящей плевательницы
Сезон 5 / Серия 10 17 ноября 2011
Возвращение Спекермана
Сезон 5 / Серия 11 8 декабря 2011
Уловка с блестящей безделушкой
Сезон 5 / Серия 12 12 января 2012
Гипотеза о рекомбинации
Сезон 5 / Серия 13 19 января 2012
Запуск бета-теста
Сезон 5 / Серия 14 26 января 2012
Заключение дружбы
Сезон 5 / Серия 15 2 февраля 2012
Проблема отпуска
Сезон 5 / Серия 16 9 февраля 2012
Дезинтеграция Ротмана
Сезон 5 / Серия 17 16 февраля 2012
Трансформация оборотня
Сезон 5 / Серия 18 23 февраля 2012
Круговерть на выходных
Сезон 5 / Серия 19 8 марта 2012
Неисправный телепорт
Сезон 5 / Серия 20 29 марта 2012
Возбуждение Хокинга
Сезон 5 / Серия 21 5 апреля 2012
Конвергенция оленя
Сезон 5 / Серия 22 26 апреля 2012
Запуск ускорения
Сезон 5 / Серия 23 3 мая 2012
Отражение обратного отсчета
Сезон 5 / Серия 24 10 мая 2012
О чем серия

В 5 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва» между Говардом и Бернадетт разгорается ссора, когда она узнает, что Воловиц планирует жить со своей мамой и после свадьбы. Леонард впервые остается наедине с Эми и узнает больше о ее странностях.

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