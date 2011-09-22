Теория большого взрыва 2007 - 2019 3 серия 5 сезон
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Все серии 5 сезона «Теория большого взрыва»
Анализ рефлекса распущенности
Сезон 5 / Серия 122 сентября 2011
Заразительная гипотеза
Сезон 5 / Серия 222 сентября 2011
TЭкстраполяция тянущего паха
Сезон 5 / Серия 329 сентября 2011
Катализатор неугомонного пальца
Сезон 5 / Серия 46 октября 2011
Влияние русской ракеты
Сезон 5 / Серия 513 октября 2011
Откровение ринита
Сезон 5 / Серия 620 октября 2011
Флуктации хорошего парня
Сезон 5 / Серия 727 октября 2011
Перестановка уединения
Сезон 5 / Серия 83 ноября 2011
Распространение орнитофобии
Сезон 5 / Серия 910 ноября 2011
Приобретение горящей плевательницы
Сезон 5 / Серия 1017 ноября 2011
Возвращение Спекермана
Сезон 5 / Серия 118 декабря 2011
Уловка с блестящей безделушкой
Сезон 5 / Серия 1212 января 2012
Гипотеза о рекомбинации
Сезон 5 / Серия 1319 января 2012
Запуск бета-теста
Сезон 5 / Серия 1426 января 2012
Заключение дружбы
Сезон 5 / Серия 152 февраля 2012
Проблема отпуска
Сезон 5 / Серия 169 февраля 2012
Дезинтеграция Ротмана
Сезон 5 / Серия 1716 февраля 2012
Трансформация оборотня
Сезон 5 / Серия 1823 февраля 2012
Круговерть на выходных
Сезон 5 / Серия 198 марта 2012
Неисправный телепорт
Сезон 5 / Серия 2029 марта 2012
Возбуждение Хокинга
Сезон 5 / Серия 215 апреля 2012
Конвергенция оленя
Сезон 5 / Серия 2226 апреля 2012
Запуск ускорения
Сезон 5 / Серия 233 мая 2012
Отражение обратного отсчета
Сезон 5 / Серия 2410 мая 2012
О чем серия
В 5 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва» между Говардом и Бернадетт разгорается ссора, когда она узнает, что Воловиц планирует жить со своей мамой и после свадьбы. Леонард впервые остается наедине с Эми и узнает больше о ее странностях.
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