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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Сезоны Сезон 4 Серия 13

Теория большого взрыва 2007 - 2019 13 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Теория большого взрыва»
Манипулятор Воловица
Сезон 4 / Серия 1 23 сентября 2010
Эффект крестоцветных
Сезон 4 / Серия 2 30 сентября 2010
Пуфыстая замена
Сезон 4 / Серия 3 7 октября 2010
Тролль-искуситель
Сезон 4 / Серия 4 14 октября 2010
Эманация отчаяния
Сезон 4 / Серия 5 21 октября 2010
Инсинуация с ирландским пабом
Сезон 4 / Серия 6 28 октября 2010
Апологичная недостаточность
Сезон 4 / Серия 7 4 ноября 2010
21-секундный восторг
Сезон 4 / Серия 8 11 ноября 2010
Мужские осложнения
Сезон 4 / Серия 9 18 ноября 2010
Гипотезы о паразитах Чужого
Сезон 4 / Серия 10 9 декабря 2010
Рекомбинация Лиги Справедливости
Сезон 4 / Серия 11 16 декабря 2010
Применение автобусных брюк
Сезон 4 / Серия 12 6 января 2011
Крах машины любви
Сезон 4 / Серия 13 20 января 2011
Драматический катализатор
Сезон 4 / Серия 14 3 февраля 2011
Цена меценатства
Сезон 4 / Серия 15 10 февраля 2011
Формулировка сожительства
Сезон 4 / Серия 16 17 февраля 2011
Происхождение тоста
Сезон 4 / Серия 17 24 февраля 2011
Аппроксимация ловкости
Сезон 4 / Серия 18 10 марта 2011
Вторжение Зарнецки
Сезон 4 / Серия 19 31 марта 2011
Прорастание травяного сада
Сезон 4 / Серия 20 7 апреля 2011
Препарирование соглашения
Сезон 4 / Серия 21 28 апреля 2011
Внедрение гну
Сезон 4 / Серия 22 5 мая 2011
Реакция на помолвку
Сезон 4 / Серия 23 12 мая 2011
Соседская метаморфоза
Сезон 4 / Серия 24 19 мая 2011
О чем серия

В 4 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» вся компания отправляется на конференцию и благодаря Эми Пенни тоже едет с ними. На мероприятии Бернадетт встречает своего бывшего парня, из-за которого Говард начинает сильно комплексовать.

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