Теория большого взрыва 2007 - 2019 13 серия 4 сезон
8.3Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Теория большого взрыва»
Манипулятор Воловица
Сезон 4 / Серия 123 сентября 2010
Эффект крестоцветных
Сезон 4 / Серия 230 сентября 2010
Пуфыстая замена
Сезон 4 / Серия 37 октября 2010
Тролль-искуситель
Сезон 4 / Серия 414 октября 2010
Эманация отчаяния
Сезон 4 / Серия 521 октября 2010
Инсинуация с ирландским пабом
Сезон 4 / Серия 628 октября 2010
Апологичная недостаточность
Сезон 4 / Серия 74 ноября 2010
21-секундный восторг
Сезон 4 / Серия 811 ноября 2010
Мужские осложнения
Сезон 4 / Серия 918 ноября 2010
Гипотезы о паразитах Чужого
Сезон 4 / Серия 109 декабря 2010
Рекомбинация Лиги Справедливости
Сезон 4 / Серия 1116 декабря 2010
Применение автобусных брюк
Сезон 4 / Серия 126 января 2011
Крах машины любви
Сезон 4 / Серия 1320 января 2011
Драматический катализатор
Сезон 4 / Серия 143 февраля 2011
Цена меценатства
Сезон 4 / Серия 1510 февраля 2011
Формулировка сожительства
Сезон 4 / Серия 1617 февраля 2011
Происхождение тоста
Сезон 4 / Серия 1724 февраля 2011
Аппроксимация ловкости
Сезон 4 / Серия 1810 марта 2011
Вторжение Зарнецки
Сезон 4 / Серия 1931 марта 2011
Прорастание травяного сада
Сезон 4 / Серия 207 апреля 2011
Препарирование соглашения
Сезон 4 / Серия 2128 апреля 2011
Внедрение гну
Сезон 4 / Серия 225 мая 2011
Реакция на помолвку
Сезон 4 / Серия 2312 мая 2011
Соседская метаморфоза
Сезон 4 / Серия 2419 мая 2011
О чем серия
В 4 сезоне 13 серии сериала «Теория большого взрыва» вся компания отправляется на конференцию и благодаря Эми Пенни тоже едет с ними. На мероприятии Бернадетт встречает своего бывшего парня, из-за которого Говард начинает сильно комплексовать.
Правда ли, что кошки опасны для пенсионеров? Инфекционист назвал настоящие группы риска — ответ вас удивит
Собираю в лесу сосновые иголки и везу домой: вредители бегут врассыпную и еще 3 лайфхака опытного дачника с лета до весны
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
Шерлок вышел на пенсию и попал в «10 негритят» в свежем детективе Netflix: 4 серии, 1 тело и целых 12 подозреваемых
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
Эти 5 фэнтези-сериалов стали бы великими, как «Игра престолов», но их закрыли на полуслове: продолжения нет, а посмотреть все равно стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail