Теория большого взрыва 2007 - 2019 16 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Теория большого взрыва»
Парадигма тухлой рыбы
Сезон 2 / Серия 122 сентября 2008
Топология гульфика
Сезон 2 / Серия 229 сентября 2008
Варварская сублимация
Сезон 2 / Серия 36 октября 2008
Эквивалент грифона
Сезон 2 / Серия 413 октября 2008
Альтернатива Евклида
Сезон 2 / Серия 520 октября 2008
Теорема Купера-Новитцки
Сезон 2 / Серия 63 ноября 2008
Полязризация панти-пинаты
Сезон 2 / Серия 710 ноября 2008
Расширение ящерицы-Спока
Сезон 2 / Серия 817 ноября 2008
Белая триангуляция спаржи
Сезон 2 / Серия 924 ноября 2008
Загадка отношений
Сезон 2 / Серия 108 декабря 2008
Гипотеза подарка
Сезон 2 / Серия 1115 декабря 2008
Неустойчивость робота-убийцы
Сезон 2 / Серия 1212 января 2009
Алгоритм дружбы
Сезон 2 / Серия 1319 января 2009
Финансовая необходимость
Сезон 2 / Серия 142 февраля 2009
Материнское влияние
Сезон 2 / Серия 159 февраля 2009
Насыщенность подушки
Сезон 2 / Серия 162 марта 2009
Разъединение Терминатора
Сезон 2 / Серия 179 марта 2009
Песня работы нанокластеров
Сезон 2 / Серия 1816 марта 2009
Сопоставление мертвой проститутки
Сезон 2 / Серия 1930 марта 2009
Изотоп Хофстедера
Сезон 2 / Серия 2013 апреля 2009
Лас-вегасская перенормализация
Сезон 2 / Серия 2127 апреля 2009
Буря секретных материалов
Сезон 2 / Серия 224 мая 2009
Полярная экспедиция
Сезон 2 / Серия 2311 мая 2009
О чем серия
Во 2 сезоне 16 серии сериала «Теория большого взрыва» у Говарда начинаются романтические отношения с Лесли, что дает ему определенные бонусы на работе. А Пенни подписывает себе приговор, случайно испортив любимую диванную подушку Шелдона.
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