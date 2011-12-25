Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Забытый 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Забытый
Киноафиша Сериалы Забытый Сезоны Сезон 1

Забытый 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 декабря 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Забытый»

В 1 сезоне сериала «Забытый» события разворачиваются в конце 40-х. Бывший следователь Сергей Гастев попал в немилость к влиятельным чиновникам. Ему пришлось уйти со службы и устроиться преподавателем римского права в вузе небольшого провинциального городка. Сергей встречается с комсомолкой-активисткой Людмилой Мишиной, но паре приходится скрывать свои отношения. Неожиданно в городе происходит серия чудовищных преступлений. Срочно созывается штаб по борьбе с организованной преступностью, куда приглашают и Гастева – как очень талантливого в прошлом следователя. Помогать Сергею будет молодой участковый.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Забытый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 декабря 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 декабря 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 декабря 2011
График выхода всех сериалов
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше